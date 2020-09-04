КГИОП попросил увеличить ему финансирование в четыре раза

Комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга попросил выделить ему на работу в 2021 году дополнительные 4,7 млрд рублей. Эта сумма была озвучена в ходе "нулевых чтений" по бюджету в Мариинском дворце 4 сентября.В представленной Комфином редакции проекта бюджета КГИОП отвдены 1,4 млрд рублей.

Большую часть их доппотребности составляет программа по ремонту фасадов домов-памятников. На нее комитет просит 3 млрд рублей. Выступая перед депутатами, глава КГИОП Сергей Макаров отметил, что основное препятствие в реализации этой программы - так и не начавший действовать туристический сбор.

По замыслу губернатора Александра Беглова, именно за счет этого сбора, который должен был приносить Петербургу 1,5-2 млрд рублей в год, планировалось восстанавливать фасады исторических домов.

- Туристический сбор не введен. Когда он будет введен, непонятно, поэтому источник финансирования программы - под большим вопросом. Но мы оставляем этот вопрос на ваше усмотрение… Формально мы доппотребность на 3 млрд заявили, - обратился Макаров к членом бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Еще 1,4 млрд рублей необходим КГИОП на реализацию программы "Наследие". 280 тысяч комитет запросил дополнительно на субсидии религиозным организациям для ремонта принадлежащих им объектов. Макаров отметил, что традиционно такие субсидии получают в основном православные, однако в 2021 году деньги хотят выделить также лютеранам, католикам, иудеям и представителям других конфессий.

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