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4 сентября, 17:59

Дмитрий Быков считает, что общество "оттопталось на Ефремове"

фото ЗакС политика Дмитрий Быков считает, что общество "оттопталось на Ефремове"

Писатель и публицист Дмитрий Быков, в начале 2010-х годов вместе с актером Михаилом Ефремовым создававший злободневный поэтический проект "Гражданин поэт", высказался о его судебном преследовании и освещении темы смертельного ДТП с его участием в российских медиа. В его представлении, россиян настроили несправедливо по отношению к Ефремове, сгустили краски и сделали из арестанта образцовую "мишень".

"Ефремов с самого начала стал объектом такой чудовищной, такой разнузданной, такой откровенно неприличной травли со всех сторон, словно люди ждали, на кого бы обрушиться. Общество перегрелось, не находя никакого занятия, и, как всякий класс, где не учатся, от безделья готово травить. Это как в рассказе Дунского и Фрида "Лучший из них": некого послать и жрать нечего. Вот это страшная ситуация, которая приводит к травле, к выяснению, к толковищам "кто сука, а кто вор", и общество, которое праздно, которому нечего делать, оно кидается на травлю", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

По мнению Быкова, хорошо знающего своего бывшкго коллегу, непоследовательность его поведения говорит о крайней степени отчаяния.

Напомним, что в начале июня джип Ефремова врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров, скончавшийся от последствий аварии в больнице. Экспертиза показала, что артист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Судебное разбирательство сопровождалось множественными скандалами, подсудимый менял адвоката.

Приговор Ефремову, уже выступившему с последним словом и окончательно признавшему свою вину, должны будут огласить 8 сентября. Обвинение запросило для 57-летнего заслуженного артиста России 11 лет колонии.

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