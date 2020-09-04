18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

4 сентября, 18:26

Главу архангельского штаба Навального оштрафовали за пять лет назад выложенный клип в соцсети

фото ЗакС политика Главу архангельского штаба Навального оштрафовали за пять лет назад выложенный клип в соцсети

Размещение клипа рэпера Децла "Лигалайз" на личной странице "ВКонтакте" в 2015 году обернулось пять лет спустя для Андрея Боровикова, главы архангельского штаба Алексея Навального, штрафом. Государство стребовало с него четыре тысячи рублей за пропаганду наркотиков, содержащуюся в музыкальном произведении, передает местное издание 29.ru.

"Эту песню легально ставили на многих телеканалах в то время, когда она у меня появилась в видеозаписях. Правоохранительные органы решили запрещать искусство. В той же библиотеке Добролюбовской можно найти рассказ Булгакова "Морфий", а там большая часть рассказа посвящена тому, как писатель справляется с наркотической зависимой. Библиотеку же никто не судит за пропаганду наркотиков", - привел свой контраргумент "навальнист".

Боровиков подчеркнул, что самый "опасный максимум", содержащийся в тексте песни, это глагол "курить", употребленный безотносительно какого-либо конкретного вещества.

Судебное взыскание политический активист будет обжаловать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:02 Бюджетные совещания: спасти "Санкт-Петербург" и ангелов

20:55 Соболь определила для себя три группы вероятных врагов Навального

20:22 КРТИ заказал планировку территории под продолжение метро до Пулково

19:57 В Калининграде протестуют против уничтожения исторической памяти о немцах

19:25 Минских демонстрантов задерживают с применением удушающих приемов

18:58 В Ленобласти хотят создать единый стандарт горячего питания для школьников

18:46 Сотрудники прокуратуры прервали работу книжной точки "Мемориала" на ярмарке, нагрянув с проверкой

18:33 Глава МВД не узрел криминала в отравлении Навального

18:26 Главу архангельского штаба Навального оштрафовали за пять лет назад выложенный клип в соцсети

17:59 Дмитрий Быков считает, что общество "оттопталось на Ефремове"

17:55 В Петербурге от гриппа привились уже свыше 66 тысяч человек

17:39 КГИОП попросил увеличить ему финансирование в четыре раза

17:34 На свое развитие Карелия получит свыше 6 млрд рублей из федерального центра

17:12 В Архангельской области у активистов изъяли 4 тысячи листовок с призывами защитить Шиес

16:59 Сербия передаст Ленобласти полотна Рериха

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru