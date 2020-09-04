В Ленобласти хотят создать единый стандарт горячего питания для школьников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, апеллируя к президентским поручениям нынешнего года, поручил подчиненным создать единый стандарт организации горячих обедов в школах. Новые правила должны будут представлять собой определенные требования к рациону и используемоой на школьных кухнях технике, передает ТАСС.

"В Ленинградской области мы полностью перешли на [горячее] питание с 1 по 4 класс, мы кормим и завтраками, и обедами, но мы увидели, что эта тема требует стандартизации. Родители переписываются между собой, сравнивают меню одной школы и другой школы, сравнивают качество питания, набор оборудования в столовых", - гласит цитата чиновника.

Если плод усилий областных специалистов окажется успешным, то Дрозденко допускает, что стандарты питания в учебных учреждениях смогут взять за образец и администрации других субъектов Федерации.

О необходимости обеспечить школьников младших классов по всей стране бесплатными горячими обедами президент Владимир Путин заявил 15 января, обращаясь к обеим палатам Федерального собрания. В тот же день впервые публично была анонсирована конституционная реформа.