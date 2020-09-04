Соболь определила для себя три группы вероятных врагов Навального

Политик, юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь детально разобрала интересантов, которые, как ей кажется, могли бы быть причастны к отравлению ее "старшего товарища" Алексея Навального. По ее мнению, это мог быть либо круг людей, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову, либо связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным лица, либо некие спецслужбы наподобие ГРУ. В первую версию Соболь верит слабо, отмечая, что "почерк" злодеяния на чеченское происхождение заказчиков и исполнителей не указывает. Кроме того, в последнее время никаких заочных пикировок между Навальным и Кадыровым не наблюдалось.

"Сейчас, когда объявили, что это именно "Новичок", я думаю, что все-таки спецслужбы являлись организаторами. И спецслужбы, и Евгений Пригожин не могли организовать это отравление без прямого указания Владимира Путина, для меня это очевидно. Я полностью исключаю вероятность того, что организаторами и заказчиками могли быть какие-то депутаты Госдумы, члены правительства или губернаторы, которые были фигурантами расследований Фонда борьбы с коррупцией", - обозначила она свою позицию в интервью радио "Свобода"*.

На вопрос о том, зачем постоянно использовать яд, который указывает на Россию почти как "автограф", женщина ответить затруднилась, сказав лишь, что любым нормальным людям метод расправляться с оппонентами при помощи ядов должен представляться "чудовищным варварством".

Почувствовавший себя плохо в Сибири оппозиционер не приходит в сознание с 20 августа. Его лечат в считающейся одной из лучших клиник Европы, берлинской "Шарите".

*СМИ признано иностранным агентом, работающим на территории Российской Федерации

Фото: Любовь Соболь / Facebook