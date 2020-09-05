Белорусский телеканал опубликовал запись "перехваченного разговора" Германии и Польши о Навальном

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал запись, на которой запечатлен якобы перехваченный разговор между представителями Германии и Польши об отравлении политика Алексея Навального и ситуации в Беларуси.

Разговор представлен на английском языке. На нем человек, которого считают представителем Польши, заявляет, что нужно "отбить охоту" президенту Владимиру Путину "сунуть нос в дела Беларуси", и самый эффективный путь – "утопить его в проблемах России". Также есть слова о том, что президент Беларуси Александра Лукашенко оказался "крепким орешком", чиновники и военные ему верны, так что дела у стран в Беларуси "не очень". Эту запись белорусская сторона намерена передать российским спецслужбам.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с РИА "Новости" заявил, что к "любым подобным записям", по его мнению, следует относиться "очень осторожно", поскольку "подобного образа записи" могут "собирать элементы недостоверности". Он считает, что "разумнее всего было бы спокойно и взвешенно отнестись к появлению этой записи" и добавил, что от ее публикации Минском не должны страдать никак отношения России с Германией.

О якобы перехваченном белорусской разведкой разговоре между властями Польши и Германии Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, из разговора следовало, что заявления об отравлении Навального – это фейк.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".