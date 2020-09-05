МИД РФ заявил о работе стран Запада и НАТО над производством "Новичка"

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий по отравлению Алексея Навального, в котором заявило, что над веществами группы "Новичок" работала не только Россия, но и другие страны.

Вещества группы "Новичок" были разработаны в России, но "на протяжении ряда лет" над ними работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", утверждают в МИД РФ.

"А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - добавили в министерстве.

Комментарий МИД РФ касался совместного заявления министров иностранных дел Франции и Германии Жана-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса. Они, в частности, назвали отравление Навального "очень серьезным нарушением основополагающих принципов демократии и плюрализма" и призвали скорее прояснить обстоятельства инцидента с политиком.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".