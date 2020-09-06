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11:15

Инфекция коронавируса коснулась еще 5195 россиян

фото ЗакС политика Инфекция коронавируса коснулась еще 5195 россиян

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" опубликовал официальные данные о заражении россиян коронавирусной инфекцией нового типа в течение последних 24 часов. С утра прошлого дня распространенный диагноз зарегистрировали еще у 5 195 соотечественников. На первом месте, как и прежде, оказалась Москва (+620), за ней следуют Петербург (+192) и Московская область (+167).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 61 людей с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени смогли 2 823 пациентов.

Всего с начала пандемии в России инфекционное заболевание COVID-19 выявили более чем у миллиона человек, а не смогли излечиться и умерли 17 820 зараженных. Россия продолжает занимать четвертую строчку в рейтинге государств, пострадавших от распространения заразы, ставшей одним из главных символов года. Впереди РФ находятся только США, Бразилия и Индия.

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