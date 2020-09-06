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12:48

МИД торопит Германию с ответами на запрос относительно отравления Навального

фото ЗакС политика МИД торопит Германию с ответами на запрос относительно отравления Навального

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала немецкие органы власти к скорейшей официальной реакции на запрос российской Генпрокуратуры от 27 августа, касающийся отравления оппозиционера Алексея Навального. Тема, отмечает она, резонансная, версии сторон сильно разнятся, а потому все должны быть заинтересованы в более ясной картине инцидента.

"Пока уверенности в том, что в Германии  не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило  от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России. Где же эта "срочность", на которой Вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного  отдела в управлении юстиции Берлина", - написала чиновница у себя в Facebook.

По мнению Захаровой, Германия может для чего-то тормозить процесс расследования, который сама же и инициировало.

Политик Алексей Навальный, которому стало в сибирском турне, находится без сознания с 20 августа. Немецкие врачи, занятые его лечением, утверждают, что его отравили боевым нервно-паралитическим вещестом из группы "Новичок". Российские чиновники всячески оспаривают эту информацию, настаивая на том, что на территории РФ ничего подобного в организме Навального не было обнаружено.

Фото: Мария Захарова / Facebook

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