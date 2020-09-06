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16:00

Смольный дистанцировался от спорной "методички" для преподавания истории Второй Мировой

фото ЗакС политика Смольный дистанцировался от спорной "методички" для преподавания истории Второй Мировой

Руководство комитета по здравоохранению ответило на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского, обеспокоившегося заметкой портала MR7, где говорится о наличии у учителей школ специальных "методичек", которые представляют историю Второй Мировой войны в весьма оригинальном свете (с нападками на других, кроме СССР, стран-членов антигитлеровской коалиции).

Чиновники в категоричной форме утверждают, что ничего подобного централизованно не рассылали и рекомендаций преподавать историю XX века в таком ключе не давали. Более того, проверка профильного комитета показала, что приводимые изданием отрывки текста не использовались учителями, а сам текст являет собой нарезку цитат из исторического сочинения авторства Юрия Мухина.

"Что же, поверим, что не рассылали. Но не из воздуха же это взялось? Нет, не из воздуха. Потому что постоянное переписывание истории в пользу текущего правителя - не исключение, а правило. Потому что миф, согласно которому руководство СССР, так же как, и России, никогда ни в чем не виновато, и только отвечает на происки неизменно враждебного Запада, внедряется уже давно", - прокомментировал официальный ответ Вишневский в своем Telegram-канале.

Главная претензия, содержащаяся в упомянутых цитатах, состоит в том, что боровшиеся с немецким нацизмом западные государства якобы затягивали открытие второго фронта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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