В Усть-Луге достроили намывную территорию порта

Компания "Новатранс" закончила строить намыв на Финскои заливе для торгового терминала LUGAPORT в Усть-Луге, что явилось первым этапом реализации проекта. Пресс-служба регионального правительства отмечает символизм произошедшего: территория 47 региона "приросла" 47 гектарами. Объект посетили чиновники разного уровня, вплоть до министра транспорта Евгения Дитриха.

"Инвестор готов приступить к строительству причальной стенки. Сегодня Ленинградская область один из драйверов по строительству портовых мощностей и локализации грузов в России. Я надеюсь, что портовые инвестиционные проекты позволят нам стать мощной перевалочной базой в Европе", - приводится комментарий губернатора области Александра Дрозденко.

По плану, терминал должен будет обеспечивать транспортировку грузов с оборотом 16 млн тонн ежегодно. Строящееся предприятие предполагает создание 700 рабочих мест. Завершиться работы должны не позднее декабря 2024 года.