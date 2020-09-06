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17:05

В Усть-Луге достроили намывную территорию порта

фото ЗакС политика В Усть-Луге достроили намывную территорию порта

Компания "Новатранс" закончила строить намыв на Финскои заливе для торгового терминала LUGAPORT в Усть-Луге, что явилось первым этапом реализации проекта. Пресс-служба регионального правительства отмечает символизм произошедшего: территория 47 региона "приросла" 47 гектарами. Объект посетили чиновники разного уровня, вплоть до министра транспорта Евгения Дитриха.

"Инвестор готов приступить к строительству причальной стенки. Сегодня Ленинградская область один из драйверов по строительству портовых мощностей и локализации грузов в России. Я надеюсь, что портовые инвестиционные проекты позволят нам стать мощной перевалочной базой в Европе", - приводится комментарий губернатора области Александра Дрозденко.

По плану, терминал должен будет обеспечивать транспортировку грузов с оборотом 16 млн тонн ежегодно. Строящееся предприятие предполагает создание 700 рабочих мест. Завершиться работы должны не позднее декабря 2024 года.

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