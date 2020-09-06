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18:00

"Вы хотите выслужиться": Юлия Навальная окоротила доктора Рошаля

фото ЗакС политика "Вы хотите выслужиться": Юлия Навальная окоротила доктора Рошаля

Жена отравленного оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная выступила с публичным обращением к известному отечественному врачу, президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, который накануне адресовал обращение к немецким медикам, упрекающее их в политизации ситуации, и выражал сомнение в достоверности их выводов. По ее мнению, написанное Рошалем говорит либо о плохой информированности, либо о сознательной "политизации" уже с его стороны и в интересах российского государства. По словам супруги Навального, омские врачи, оказывавшие первичную помощь пострадавшему, не могли не понимать причин его состояния. Но главное для нее даже не это, а скорее этическая сторона вопроса.

"Мой муж - не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", - гласит ее новый пост в Instagram.

Претензии Навальной, как и прежде, коснулись также разглашения медицинской тайны и дезинформировании родственников пациента.

За жизнь и здоровье Алексея Навального борются врачи берлинской клиники "Шарите". Немецкие токсикологи уже объявили о том, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Российская сторона требует доказательств и спустя 17 дней после впадания Навального в состояния комы не возбудила уголовного дела.

Фото: yulia_navalnaya / Facebook

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