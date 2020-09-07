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9:57

Полиция готова проверить версию немецких врачей об отравлении Навального

фото ЗакС политика Полиция готова проверить версию немецких врачей об отравлении Навального

Сибирская транспортная полиция готова проверить версию немецких медиков об отравлении политика Алексея Навального, но пока не получила ответ на соответствующий запрос правоохранительным органам Германии, заявил в эфире телеканала "Россия-1" глава следственного управления МВД по СФО Сергей Потапов.

По словам Потапова, запрос был отправлен 27 августа.

"К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные", - приводит слова Потапова РИА "Новости".

По его словам, транспортная полиция проводит дополнительные проверки после заявлений немецких врачей об обнаружении в организме Навального следов яда.

"На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий материалами доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается", - заявил Потапов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".

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