В России зафиксировано еще 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего за время эпидемии заболели, по официальным данным, 1 030 690 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространием инфекции.

Число летальных исходов от коронавируса увеличилось до 17 871, из них 51 случай признан связанным с болезнью за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано 196 новых случаев заражения, всего за время эпидемии в статистику попали 38 008 заболевших жителей города. За минувшее воскресенье не было добавлено в статистику ни одного случая смерти от коронавируса, пока остается известно о 2 532 подтвержденных летальных исходов.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 295 человек (+62), в Архангельской – до 11 269 (+78), в Коми – до 6 787 (+33). В Псковской области всего заболел 4 791 человек (+25), в Новгородской – 4 501 (+24), в Вологодской – 3 632 (+39). В Калининградской области в статистику внесены 3 568 заболевших (+25), в Карелии – 3 316 (+19), в НАО – 319 (+1).