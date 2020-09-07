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11:20

Комблаг запросил 3,5 млрд рублей на технику для уборки Петербурга от снега

фото ЗакС политика Комблаг запросил 3,5 млрд рублей на технику для уборки Петербурга от снега

Комитет по благоустройству Петербурга нуждается в дополнительных 3,5 млрд рублей на приобретение снегоуборочной техники, следует из доклада представителей комблага на "нулевых чтениях" по бюджету на 2021 год. Бюджетные совещаний 7 сентября продолжились в Мариинском дворце.

Изначально покупать технику для расчистки проезжей части в 2021 году не планировалось. Комитет финансов не стал включать эту статью расходов в представленный ранее проект бюджета.

Еще 1,7 млрд рублей комблаг попросил выделить дополнительно на содержание зеленых зон и компенсационное озеленение, 1,5 млрд - на реализацию программы "Комфортная городская среда". Общая доппотребность комитета составила 8,9 млрд рублей при уже спроектированном бюджете в 17,7 млрд. 

Последний раз Смольный массово закупал снегоуборочную технику во второй половине 2019 года. Тогда порядка 3 млрд рублей ушло на приобретение 471 единицы: тракторов, комбинированных автомобилей, мультимобилей. Последующая зима была малоснежной.

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