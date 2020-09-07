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11:29

Эсеры добиваются бесплатного тестирования на коронавирус

фото ЗакС политика Эсеры добиваются бесплатного тестирования на коронавирус

Справедливороссы из Государственной думы пришли ко мнению, что обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции, которое требуется от вернувшихся из-за рубежа россиян, следует проводить за государственный счет, а граждане, по крайней мере, в государственных поликлиниках, платить за это не должны. Свои суждения на тему фракция оформила в законодательную инициативу.

"Россияне делают огромные отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, и за это они должны получать бесплатные медицинские услуги. Пока же за тестирование им приходится платить немалые деньги", - рассудил лидер партии Сергей Миронов.

Не менее интересная для него ситуация сложилась в вузах, где возрастные преподаватели тоже поставлены перед "принудиловкой".

"Это стало обязательным условиям выхода на работу, иначе им разрешат вести лекции только удалённо. Интересно, для чего это делается? Чтобы люди уволились по собственному желанию? Понятно же, что многим преподавателям пенсионного возраста тяжело работать по скайпу. Но и платить из собственного кармана за возможность ходить на работу - они не должны", - уверен политик.

Отметим, что при отказе проходить тест на коронавирус после зарубежной поездки на россиян заводят административное дело, по которому они рискуют быть оштрафованными от 15 до 40 тысяч рублей.

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