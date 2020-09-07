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11:53

МИД Польши опроверг заявления о "перехваченном" Беларусью разговоре с Германией о Навальном

фото ЗакС политика МИД Польши опроверг заявления о "перехваченном" Беларусью разговоре с Германией о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлине об отравлении Алексея Навального, о котором заявили власти Беларуси, передает ТАСС.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - подчеркнули в МИД Польши.

Представители польской стороны заявили, что принимают заявления Германио об отравлении Навального боевым веществом из группы ядов "Новичок". Они осуждают  "этот постыдный поступок" и призывают привлечь виновных в "покушении на убийство" Навального к ответственности.

Ранее белорусские государственные медиа опубликовали запись с якобы разговором между представителями Германии и Польши об отравлении Навального и ситуации в Беларуси. В этом разговоре заявления властей о Навальном представлены как намерение "отбить охоту" Владимир Путину "сунуть нос в дела Беларуси", а об Александре Лукашенко говорится как о "крепком орешке", которому верны чиновники и военные. О якобы перехваченном белорусской разведкой разговоре между властями Польши и Германии Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".

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