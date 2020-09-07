Большой Конюшенный мост закроют на капитальный ремонт

Пересекающий Мойку Большой Конюшенный мост ожидает капитальный ремонт, который займет 16 месяцев, говорится на сайте Главгосэкспертизы. Работы проведут целиком за счет средств из федерального бюджета. В качестве генерального проектировщика выступает компания "Отделпроект".

Подрядчик должен будет очистить гранитные поверхности переправы, заменить поврежденные части облицовки, покрасить решетку перил и поменять асфальт как на автомобильной, так и на пешеходной части моста.

Построенный в середине XVIII века, Большой конюшенный мост до 1828 года был деревянным, пока его не заменили на чугунный и не поставили по краям запоминающегсоя вида фонари. Первое время он носил название Греческий.