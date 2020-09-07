Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

Приморский районный суд прекратил дело об аресте на 10 суток члена участковой избирательной комиссии №1802 Павла Чупрунова, рассказал ЗАКС.Ру сам член УИК. Речь идет о якобы неповиновении Чупрунова сотрудникам полиции, которые вывели его с избирательного участка 1 июля. Этого требовал председатель УИК Марк Коваленко, заявивший, что у члена комиссии должна быть справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Тогда, 1 июля, Приморский районный суд арестовал Чупрунова на 10 суток, но член УИК оспорил это решение в Санкт-Петербургском городском суде. Последний отменил арест и обязал райсуд рассмотреть дело повторно. К тому моменту Чупрунов уже отсидел 6 суток.

Районный суд при втором рассмотрении дела установил, что полицейские составили протоколы об административном правонарушении с ошибками, следует из решения суда. В частности, нет подписей Чупрунова о том, что он получил копию протокола, не указано, разъяснены ли ему его права, и другие недочеты. Поэтому их как доказательство рассматривать нельзя, решил суд:

"В связи с изложенными обстоятельствами суд признает все имеющиеся в деле протоколы об административном правонарушении и доставлении Чупрунова П.В. полученными с нарушением закона, вследствии чего признает недопустимым их использование в качестве доказательств по настоящему делу".

Также в документе написано, что в материалах дела нет доказательств вины члена УИК №1802. При этом, как отметил Чупрунов, судья напрямую в решении не указал, что полицейские фальсифицировали протоколы.

Член УИК сообщил, что намерен дождаться подачи апелляции со стороны прокуратуры или полицейских, которую они могут подать в течение 10 дней. Если же ее не будет, то Чупрунов намерен подавать иск к сотрудникам полиции о моральной компенсации за то, что он 6 суток провел под арестом без оснований.

София Саттарова