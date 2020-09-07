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13:41

Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

фото ЗакС политика Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

Приморский районный суд прекратил дело об аресте на 10 суток члена участковой избирательной комиссии №1802 Павла Чупрунова, рассказал ЗАКС.Ру сам член УИК. Речь идет о якобы неповиновении Чупрунова сотрудникам полиции, которые вывели его с избирательного участка 1 июля. Этого требовал председатель УИК Марк Коваленко, заявивший, что у члена комиссии должна быть справка об отрицательном результате теста на коронавирус. 

Тогда, 1 июля, Приморский районный суд арестовал Чупрунова на 10 суток, но член УИК оспорил это решение в Санкт-Петербургском городском суде. Последний отменил арест и обязал райсуд рассмотреть дело повторно. К тому моменту Чупрунов уже отсидел 6 суток. 

Районный суд при втором рассмотрении дела установил, что полицейские составили протоколы об административном правонарушении с ошибками, следует из решения суда. В частности, нет подписей Чупрунова о том, что он получил копию протокола, не указано, разъяснены ли ему его права, и другие недочеты. Поэтому их как доказательство рассматривать нельзя, решил суд: 

"В связи с изложенными обстоятельствами суд признает все имеющиеся в деле протоколы об административном правонарушении и доставлении Чупрунова П.В. полученными с нарушением закона, вследствии чего признает недопустимым их использование в качестве доказательств по настоящему делу".

Также в документе написано, что в материалах дела нет доказательств вины члена УИК №1802. При этом, как отметил Чупрунов, судья напрямую в решении не указал, что полицейские фальсифицировали протоколы. 

Член УИК сообщил, что намерен дождаться подачи апелляции со стороны прокуратуры или полицейских, которую они могут подать в течение 10 дней. Если же ее не будет, то Чупрунов намерен подавать иск к сотрудникам полиции о моральной компенсации за то, что он 6 суток провел под арестом без оснований. 

 

София Саттарова

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