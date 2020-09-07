Курс евро показал рекордный рост к рублю почти за пять последних лет

Курс евро и доллара 7 сентября показали резкий рост на Московской бирже. Курс евро подскочил выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, отмечает "Интерфакс", составив 90,035 рублей. В свою очередь, доллар вырос до значения 76,1125 рублей.

Эксперты агентства полагают, что тенденция может быть обусловлена выходным Днем труда, который празднуется в США. Кроме того, падение рубля продолжают связывать с международным скандалом вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального: игроки на бирже продолжают ожидать введения новых антироссийских санкций из-за предполагаемой причастности российского государства к атаке на политического оппонента, полного отрицания факта отравления официальными российскими лицами и отказа возбуждать уголовное дело.