Жителям Литейного округа подарят гречу от муниципалов

Администрация муниципалитета "Литейный округ" объявила конкурс на поставку праздничных продуктовых наборов для местного населения.

В один набор войдет пачка гречневой крупы, упаковка сахара, мясные консервы, банка растворимого кофе и бутылка подсолнечного масла. На десерт - упаковка мармелада "Французский сад". Поставщик должен передать праздничные наборы в муниципалитет до 28 сентября.

Всего планируется приобрести 100 продуктовых комплектов. Стартовая цена закупки - 87,9 тысяч рублей. Муниципалитет принимает заявки от поставщиков до 11 сентября.