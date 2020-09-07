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Муниципал

14:24

Жителям Литейного округа подарят гречу от муниципалов

фото ЗакС политика Жителям Литейного округа подарят гречу от муниципалов

Администрация муниципалитета "Литейный округ" объявила конкурс на поставку праздничных продуктовых наборов для местного населения.

В один набор войдет пачка гречневой крупы, упаковка сахара, мясные консервы, банка растворимого кофе и бутылка подсолнечного масла. На десерт - упаковка мармелада "Французский сад". Поставщик должен передать праздничные наборы в муниципалитет до 28 сентября.

Всего планируется приобрести 100 продуктовых комплектов. Стартовая цена закупки - 87,9 тысяч рублей. Муниципалитет принимает заявки от поставщиков до 11 сентября.

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