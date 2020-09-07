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14:29

"Коммунисты России" требуют убрать статую Будды подальше от Эрмитажа

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют убрать статую Будды подальше от Эрмитажа

Появившаяся накануне во дворе Эрмитажа огромная статуя Будды вызвала гнев в стане петербургского отделения "Коммунистов России". По мнению главы отделения Сергея Малинковича, она оскорбляет ум и вкус любого культурного человека и просто коренного жителя города и подобна "монстру". Отдельно это оскорбляет, по мнению Малинковича, сторонников его идей, культивирующих взятие Зимнего дворца большевиками.

"Мы требуем от Губернатора, от Минкульта немедленно демонтировать это чудовище, этот сон разума. Мы направили письмо и в федеральное Министерство культуры! Пиотровского за предательство Эрмитажа и за оскорбление памяти участников Штурма Зимнего надо немедленно уволить!", - уверен политический деятель. 

По словам Малинковича, испытывать теплые чувства к появившейся статуе способны только "извращенцы и наркоманы". Автор скульптуры - китайский художник Чжан Хуань.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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