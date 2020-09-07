Памфилова хочет перенести Единый день голосования на время школьных каникул

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ранее уже критиковавшая выбор даты Единого дня голосования (13 сентября), находит разумным проводить его в период школьных каникул. К этой мысли ее подтолкнула выборная реформа, осуществленная в этом году и позволившая голосовать три дня подряд.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", - цитирует чиновницу агентство "Интерфакс".

При этом Памфилова настроена против размещения УИКов непосредственно в школах и считает, что это препятствует образовательному процессу. Над проблемой требуется, по ее словам, поработать "системно".

Единый день голосования выпадает на сентябрь уже пятнадцатый год подряд.