Навальный выходит из искусственной комы

Врачи немецкой клиники "Шарите" постепенно выводят Алексея Навального из состояния медикаментозной комы, его отключили от аппарата ИВЛ, сообщили представители клиники.

По словам врачей, состояние здоровья Навального значительно улучшилось. Он уже реагирует на обращения окружающих.

"Пока слишком рано говорить о возможных долгосрочных последствиях его тяжелого отравления", - говорится в сообщении.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок".