Беглов призвал петербуржцев привиться от гриппа

Петербургский губернатор Александр Беглов, подводя итоги прошедшей недели, среди важнейших событий назвал свое прививание от гриппа, к которому он призвал остальных горожан.

"Сезонный грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного COVID-19. Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в две смены. Передвижные пункты дежурят у метро", - написал чиновник на своей странице в социальной сети.

Он также напомнил об открытии фуд-кортов, кинотеатров и досуговых секций в торговых центрах, которого активно добивались бизнесмены и клиенты такого рода заведений, а также о прошедшем на неделе праздновании начала учебного года. Чрезвычайно важным Беглову представляется и предстоящее событие: завтра, 8 сентября, город будет отмечать очередную годовщину начала блокады, и к этой дате для всех желающих открывается так называемый "бункер Жданова", расположенный под зданием петербургского правительства.

"Впервые в музейной практике секретный объект – а до 2012 года это было действующее бомбоубежище – открыт для посещения. В дальнейших планах – восстановить технический этаж с артезианской скважиной и коридоры, ведущие в парк Смольного", - рассказал губернатор.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.