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16:24

Беглов призвал петербуржцев привиться от гриппа

фото ЗакС политика Беглов призвал петербуржцев привиться от гриппа

Петербургский губернатор Александр Беглов, подводя итоги прошедшей недели, среди важнейших событий назвал свое прививание от гриппа, к которому он призвал остальных горожан.

"Сезонный грипп может усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного COVID-19. Прививочные кабинеты в поликлиниках работают в две смены. Передвижные пункты дежурят у метро", - написал чиновник на своей странице в социальной сети.

Он также напомнил об открытии фуд-кортов, кинотеатров и досуговых секций в торговых центрах, которого активно добивались бизнесмены и клиенты такого рода заведений, а также о прошедшем на неделе праздновании начала учебного года. Чрезвычайно важным Беглову представляется и предстоящее событие: завтра, 8 сентября, город будет отмечать очередную годовщину начала блокады, и к этой дате для всех желающих открывается так называемый "бункер Жданова", расположенный под зданием петербургского правительства.

"Впервые в музейной практике секретный объект – а до 2012 года это было действующее бомбоубежище – открыт для посещения. В дальнейших планах – восстановить технический этаж с артезианской скважиной и коридоры, ведущие в парк Смольного", - рассказал губернатор.


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