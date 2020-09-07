Все объекты городской среды Петербурга будут виртуально контролироваться

Петербургский губернатор Александр Беглов на встрече с подчиненными обсудил создание информационной системы "Объекты городской среды", которая призвана обеспечить полный контроль за зданиями, дорогами, зелеными зонами, свалками и прочими элементами городского пейзажа, передает пресс-служба Смольного. На сегодняшний день все данные об объектах сейчас хранятся на сайте "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга", созданном в 2015 году. Это примерно 15 миллионов объектов. Беглов считает, что сайт нужно наделить статусом официального государственного. На его основе и будет построена новая информационная система.

"В этой системе мы должны четко понимать и видеть, в каком состоянии находится каждый объект, независимо от формы собственности. Это обязательное условие. Мы должны идти не частями - "островками", а как по "сплошному ковру", последовательно сканировать всю территорию", - заявил губернатор.

По его мнению, не должно получиться так, чтобы хоть один объект мог выпасть из поля видимости компетентных чиновников. Систему "Объекты городской среды" технологически свяжут с другими имеющимися городскими информационными системами.

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