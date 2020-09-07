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17:36

Шульман считает, что высказывания РФ об отравлении Навального звучат дико

фото ЗакС политика Шульман считает, что высказывания РФ об отравлении Навального звучат дико

Политолог Екатерина Шульман, продолжая комментировать развивающийся международный скандал с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сделал акцент на неправильном, с ее точки зрения, типе публичных оправданий, к которым прибегают официальные лица РФ. Морально безупречным было бы, уверена доцент РАНХиГС, исключить сами подозрения в возможности таких злодеяний. Однако вместо этого предметом спора для чиновников выступают иные вещи.

"Мне не хватает кого-то из официальных лиц, кто вышел и сказал бы не вот это вот бормотание - "Нам это невыгодно", "Наш Новичок новичковее" - а одну-единственную внятную вещь - "Мы не убиваем, РФ такими вещами не занимается, это не банда, а государство". Это простые слова, но их никто не произносит - возможно, из-за того, что никто не поверит. Но надо сказать, что всем остальным оправданиям типа "нам невыгодно" тоже не верят. То ли потеряно уже ощущение нравственных полюсов, люди слишком давно варятся в этому безумном дискурсе, который они сами наговорили, с этой "шахматной доской" и державами на ней, и они забыли уже, где добро и где зло", - призналась она в интервью "МБХ Медиа".

По словам Шульман, ситуация плоха еще и тем, что политические акторы перестают понимать то, как "дико" они выглядят со стороны и что роль правильных слов крайне важна, даже если они являются лукавством или ложью. В современном мире, считает политолог, становится неприемлемым избегать банальных, но выглядящих этичными со стороны объяснений и игнорировать социальной нормы.

После 18 дней нахождения в коме Навального сегодня, 7 сентября, немецкие врачи отключили от аппарата ИВЛ. Согласно их официальному заявлению, он был отравлен ядом из класса веществ "Новичок". Российская власть продолжает отрицать наличие отравляющих боевых веществ в организме Навального в период пребывания на своей территории и какую-либо причастность к произошедшему.

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