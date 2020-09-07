Правозащитники просят омбудсменов обеих столиц инициировать отмену запрета на пикеты

Глава "Мемориала" Александр Черкасов и исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, обеспокоенные трудностями последнего времени в проведении одиночных пикетов, официально обратились к уполномоченным по правам человека обеих столиц. Правозащитники просят пролоббировать отмену запрета на подобные акции, разрешенные текстом Конституции, и начать публичную дискуссию на эту тему.

"Важное значение одиночных пикетов обусловлено тем, что это единственный формат публичного выражения мнения, который не требует предварительного согласования с органами власти и позволяет гражданам достаточно быстро и просто высказаться по общественно значимым вопросам, требующим немедленной реакции", - цитирует письмо РБК, редакция которого обладает текстом документа.

Юридический парадокс в виде частого несоблюдения основного закона, по мнению авторов, обусловлен неверной трактовкой одиночных уличных выступлений. Во-первых, отмечают правозащитники, дело в том, что из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий, и правоохранители почему-то часто склонны понимать пикеты именно так. Во-вторых, полиция регулярно и ошибочно приравнивает очевидцев пикета к участникам мероприятия. Наконец, третьей и последней выявленной проблемой для инициаторов обращения юридические положения, относящиеся к несовершеннолетним участникам пикетов. Согласно федеральному законодательству, организовывать их не имеют права лица до 18 лет, и правоохранители их нередко воспринимают как организаторов, а не как участников.

Отметим, что с 8 августа в Петербурге перестал действовать запрет на проведение культурных, зрелищных и спортивных уличных мероприятий. Ограничения на участие в общественно-политических акциях пока сохраняются.