Смольный потратит 4,36 млн рублей на содержание недостроенной "зеленой" ветки метро

"Дирекция транспортного строительства", подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, объявила аукцион на содержание недостроенного объекта на Невско-Василеостровской линии. Ведомство готово потратить на это максимум 4,36 млн рублей. Заявки принимают до 16 сентября, а контракт планируют заключить до 15 декабря 2020 года.

Согласно документам закупки, содержать надо строительную площадку, которая находится на нескольких земельных участках около улицы Туристской между улицами Мебельная и Оптиков. Там же, согласно информации "Метростроя", должны быть стартовый котлован и шахта № 462. По схеме развития метрополитена Петербурга, севернее улицы Оптиков должны построить станцию "Богатырская" (ранее "Туристская").

Дирекция хочет, чтобы подрядчик обеспечил круглосуточную охрану объекта, откачал воду из котлована, отремонтировал забор и сохранял его целым, а также убирался около огороженного объекта, восстановил разметку на проезжей части рядом и другое. Отчитываться перед дирекцией придется со справками о количестве выпавшего снега, документами об уборке территории и фотографиями.

В марте 2020 года дирекция уже проводила аналогичный аукцион. Тогда также надо было содержать стройплощадку по Невско-Василеостровской линии метро до 15 декабря, максимальная стоимость контракта была 8,28 млн рублей. Подрядчика определили в апреле - ООО "СК "Сервис". Компания предложила выполнить работы за 5,6 млн рублей. Однако договор с ней так и не заключили, отменив определение поставщика, как следует из данных сайта госзакупок.