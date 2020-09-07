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19:28

Смольный потратит 4,36 млн рублей на содержание недостроенной "зеленой" ветки метро

фото ЗакС политика Смольный потратит 4,36 млн рублей на содержание недостроенной "зеленой" ветки метро

"Дирекция транспортного строительства", подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, объявила аукцион на содержание недостроенного объекта на Невско-Василеостровской линии. Ведомство готово потратить на это максимум 4,36 млн рублей. Заявки принимают до 16 сентября, а контракт планируют заключить до 15 декабря 2020 года.

Согласно документам закупки, содержать надо строительную площадку, которая находится на нескольких земельных участках около улицы Туристской между улицами Мебельная и Оптиков. Там же, согласно информации "Метростроя", должны быть стартовый котлован и шахта № 462. По схеме развития метрополитена Петербурга, севернее улицы Оптиков должны построить станцию "Богатырская" (ранее "Туристская"). 

Дирекция хочет, чтобы подрядчик обеспечил круглосуточную охрану объекта, откачал воду из котлована, отремонтировал забор и сохранял его целым, а также убирался около огороженного объекта, восстановил разметку на проезжей части рядом и другое. Отчитываться перед дирекцией придется со справками о количестве выпавшего снега, документами об уборке территории и фотографиями. 

В марте 2020 года дирекция уже проводила аналогичный аукцион. Тогда также надо было содержать стройплощадку по Невско-Василеостровской линии метро до 15 декабря, максимальная стоимость контракта была 8,28 млн рублей. Подрядчика определили в апреле - ООО "СК "Сервис". Компания предложила выполнить работы за 5,6 млн рублей. Однако договор с ней так и не заключили, отменив определение поставщика, как следует из данных сайта госзакупок. 

 

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