СМИ: Петербургский газовый форум решили перенести

Десяты по счету Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) его организаторы и инициаторы решили с начала октября перенести на другое время, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимный источник, близкий к ситуации. По его информации, мероприятие может состояться в первых числах декабря. Причины переноса не уточняются.

Учрежденный и впервые проведенный в 2011 году, форум номинально был приурочен к 200-летию газовой отрасли в России. Традиционно он проводится на территории "Ленэкспо".

"Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть", - говорится на официальном сайте регулярно проводящегося мероприятия.

В прошлом году организаторы насчитали на форуме 30 тысяч участников и 5500 делегатов.