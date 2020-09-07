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7 сентября, 20:21

Пригожин снова перевел Навальному миллион рублей: теперь - на лечение

фото ЗакС политика Пригожин снова перевел Навальному миллион рублей: теперь - на лечение

Близкий ко власти бизнесмен Евгений Пригожин перевел отравленному оппозиционеру Алексею Навальному, восстанавливающемуся в Германии, один миллион рублей.

"Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил в клинику "Шарите" очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального", - сообщила возглавляемая им фирма в сообществе "ВКонтакте".

Пресс-служба также приводит дословную цитату своего начальника по этому поводу: "Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен".

Отметим, что подобное уже случалось в июле, когда на оплату различных административных штрафов Пригожин тоже перевел Навальному миллион, но получил деньги назад - по этическим соображениям. Примечательно, что бизнесмену удалось засудить в эитом году Навального и соратников на сумму 88 млн рублей. Это те деньги, которые Фонд борьбы с коррупцией решил и не пытаться собирать. Суд во столько оценил репутационные и материальные издержки, понесенные "Конкордом" после разоблачений ФБК, посвященных качеству горячих обедов в Москве, которые обеспечивает компания Пригожина.

Сегодня же, 7 сентября, Навальный вышел из состояния искусственной комы. По заявлению немецких врачей, с которым не соглашается Кремль, он был отравлен боевым отравляющим веществом класса "Новичок".

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