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11:29

Военного историка отправили на 12 лет в колонию за разглашение гостайны

фото ЗакС политика Военного историка отправили на 12 лет в колонию за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил капитана ВС в запасе, военного историка Андрея Жукова к 12,5 годам колонии по делу о госизмене, передает "Интерфакс".

Историка признали виновным в нарушении ст. 275 УК РФ (госизмена). Как и все подобные дела, это рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы имеют гриф "совершенно секретно". Подробности дела не разглашались, его арестовали в 2018 году.

При этом в 2012 году Жуков проходил свидетелем по делу офицера Сергея Черепанова, возбужденному по ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны), писал "РБК". Черепанову вменяли публикацию на одном из форумов засекреченных документов, его приговорили к году и восьми месяцам колонии в 2013-м.

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