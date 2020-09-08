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12:09

Макаров призвал молодёжь взять в сердце и в душу блокадный код

фото ЗакС политика Макаров призвал молодёжь взять в сердце и в душу блокадный код

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 8 сентября выступил на торжественно-траурном мероприятии по случаю Дня памяти жертв блокады. Оно состоялось у библиотеки Ленина в Петроградском районе.

Спикер ЗакСа заявил, что лучшая награда для переживших блокаду - память новых поколений. Макаров призвал школьников любить Отечество.

- Отечество. Нет ничего роднее. Это как мама, - сказал Макаров.

Также председатель городского парламента заявил, что подрастающему поколению необходимо передать ленинградский блокадный код победителя.

- Ленинградец, а теперь санкт-петербуржец - это всегда символ высокого и героического, благодаря нашим дедам и прадедам. Возьмёте в сердце и в душу вот этот генетический код, код победителя - будет великая Россия, будет великий Санкт-Петербург, город-герой Ленинград, где никогда не ступала нога вражеского солдата, - обратился Макаров к слушавшим его школьникам.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда фашистской Германией и её союзниками. Она продлилась 872 дня.

Сергей Еремеев


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