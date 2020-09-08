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19:36

Беглов премировал учителей и коллективы учреждений культуры за работу в период пандемии

фото ЗакС политика Беглов премировал учителей и коллективы учреждений культуры за работу в период пандемии

Петербургский губернатор Александр Беглов отчитался о премировании коллективов госучреждений культуры и учителей за труд в ходе пандемии коронавирусной инфекции. О решении он известил на своей странице "ВКонтакте".

"В период пандемии учителя стали не меньшими героями, чем медики. Сумели сохранить интерес детей к образовательному процессу при переходе на дистанционное обучение, в непростых условиях подготовили наших выпускников к сдаче ЕГЭ. Премии получат 10 лучших руководителей и 30 лучших учителей образовательных учреждений. Размер премии – 200 тысяч рублей каждая", - уведомил городской глава.

В то же время не прекратили свою деятельность городские музеи, театры и библиотеки, которые перешли в онлайн-формат работы.

"Премии присуждены 17 учреждениям по 8 номинациям. Размер премиального фонда составляет 150 миллионов рублей", - резюмировал Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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