Смольный уточняет правила оценки кандидатов на должности в органы власти

Администрация губернатора Петербурга решила изменить нормы проверки кандидатов на должности в Смольном, на которые не обязательно проводить конкурс. Проект постановления, который вносит правки в несколько документов, опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы 8 сентября.

Пока для оценки кандидаты должны только предоставить документы об образовании и опыте работы, а также пройти тестирование. С принятием изменений придется идти на индивидуальное собеседование - его будет проводить будущий руководитель кандидата, следует из проекта постановления. В документе указано, что при отборе претендентов используется в том числе "психологическое, индивидуальное собеседование, включая поведенческое интервью (интервью по компетенциям), а также иные не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы оценки".

Тестирование организовывает "представитель нанимателя", сказано в документе. Там же сообщается, что возможность оценивать профессиональный уровень претендентов на вакантные должности в администрации губернатора получит "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр".

Согласно проекту постановления, меняется и список тем теста, в которых должен разбираться претендент на вакантный пост. Сейчас соискателям необходимо проходить тест на знание законов России и Петербурга, относящихся к компетенции органа власти, в котором кандидат планирует работать. В новом же отчете о тестировании пункта об оценке знаний этих нормативных актов нет. Остаются пункты о знании Конституции России, Устава Петербурга, законов страны и города о государственной гражданской службе, норм современного русского языка и основ информационно-телекоммуникационных технологий. Общее количество вопросов не должно превышать 60, указано в документе. Там же отмечено, что результаты тестов предоставляются руководителю органа власти, куда устраивается кандидат, в течение 10 дней "со дня поступления обращения о проведении оценки". Уже по итогам тестирования будет проводиться собеседование, уточняется в проекта постановления.

Новые нормы должны вступить в силу 1 октября 2020 года, следует из проекта постановления.