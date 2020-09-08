Полицейские предложили отправить в психбольницу несовершеннолетнюю активистку

Сотрудники 28 отдела полиции Петербурга грозились отправить на лечение в психиатрическую больницу несовершеннолетнюю активистку Елизавету К., рассказала девушка ЗАКС.Ру. По ее словам, это произошло 5 сентября, когда ее задержали после акции солидарности "Кормим голубей" у станции метро "Гостиный двор". В тот день девушка недолго простояла с листом с надписью "Настолько отвратительно, что сказать уже нечего", а затем с чистым ватманом.

Девушка заявила, что сначала о возможности направить на лечение полицейские сказали ей:

- Мне говорили: "Мы можем отправить тебя в психиатрическую больницу". Я им сказала, что у них нет на это оснований: я не опасна ни для себя, ни для окружающих. На что мне ответили, что даже если нет оснований, полиция может принудительно туда отправить.

С предложением отправить девушку в психиатрическую больницу сотрудники правоохранительных органов, по словам активистки, также обратились к ее матери. Как рассказала девушка, полицейские заявили родительнице, что "могут помочь" направить дочь на лечение. Елизавета добавила, что ее матери выдали письменное предупреждение о том, что девушка нарушает законодательство и в следующий раз уже будет составлен протокол об административном правонарушении. Согласно закону о митингах (54-ФЗ), организатором пикетирования может быть только совершеннолетний гражданин России.

Активистка сообщила, что с семьей у нее сложные взаимоотношения. По ее словам, около двух лет назад она сбежала из дома.

По месту ее проживания 6 сентября приходили сотрудники правоохранительных органов "поговорить", заявила девушка. По ее словам, об этом ей написала мать - сама Елизавета после выхода из отдела полиции дома не появлялась. Она заявила, что родительница неоднократно грозилась отправить девушку на лечение. Активистка пока не знает, какие действия предпринимать дальше. Домой возвращаться девушка боится из-за сложных взаимоотношений с семьей.

София Саттарова