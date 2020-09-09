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10:09

Беглов: Экономика Петербурга сильнее пострадала от пандемии, чем экономика Ленобласти

фото ЗакС политика Беглов: Экономика Петербурга сильнее пострадала от пандемии, чем экономика Ленобласти

В период кризиса, вызванного введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничениями, экономика Северной столицы претерпела большие потери, нежели чем экономика Ленинградской области, заявил в интервью "Деловому Петербургу" градоначальник Александр Беглов.

Это связано с тем, что город на Неве больше зависит от экспорта и колебаний на сырьевом и валютном рынке.

"В условиях эпидемических ограничений риск недополучить доходы у бюджета Санкт-Петербурга существенно выше, чем у Ленинградской области. Структура экономики нашего города более ориентирована на экспорт, а потому более чувствительна к волатильности на сырьевых и валютных рынках... Петербург — город с высокой численностью и плотностью населения, и противоэпидемические ограничения на его территории были более строгими и продолжительными, чем в соседнем регионе", - пояснил Беглов.

Городской глава напомнил также, что в период пандемии многие петербуржцы перебрались в Ленобласть, в связи с чем в регионе значительно вырос оборот продовольственных товаров - на 7,8%, в то в время как в самом Петербурге он держался на уровне 1,4%.


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