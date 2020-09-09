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10:39

Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

фото ЗакС политика Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

Оперативный штаб предоставил обновленную статистику по количеству новых заражений коронавирусом: так, за прошедшие сутки инфекция официально подтвердилась у ещё 5218 россиян; таким образом, с начала пандемии болезнь подхватили 1 041 007 человек.

Зарегистрировано 142 смерти. За весь период в России от COVID-19 скончались 18 135 граждан.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 642, Петербурге - 218, Московской области -164, Нижегородской области - 159, Ростовской области - 153.

Излечились ещё 6409 человек, общее число выздоровевших пациентов достигло отметки 856 458.

В Северной столице погибли ещё 22 человека с COVID-19 (всего - 2574), а побороли болезнь 111 граждан (всего - 26 664).

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