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11:40

В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

фото ЗакС политика В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

В российском МИД отреагировали на заявление министров иностранных дел стран-участниц G7, осудивших "подтвержденное отравление" Алексея Навального и возмутивших отсутствием должного отклика на дело со стороны российских правоохранителей.

"Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем-либо и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. <…> Это нападение на лидера оппозиции Навального - еще один серьезный удар по демократии и политическому плюрализму в России", - утверждалось в коллективном обращении стран G7.

В свою очередь в МИД РФ сообщили о недостатке информации, которую им отказывается предоставлять немецкая сторона - включая, среди прочего, биохимический анализ крови политика.

"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", - говорится в заявлении российского министерства.

Нападки на РФ в свете озвученного российские МИД считает "безосновательными". 

Напомним, 2 сентября немецкое правительство оповестило, что военным экспертам удалось обнаружить следы вещества из группы токсинов "Новичок" в организме Навального. На следующий день Александр Лукашенко сообщил, что белорусской разведке удалось перехватить разговор Германии с Польшей, в котором якобы утверждалось о фальсификации информации об отравлении политика.

Ранее в клинике "Шарите" известили, что Навальный начал постепенно выходить из искусственной комы.

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