Потерянного члена Координационного совета Белоруссии Колесникову нашли в СИЗО

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову отыскали в СИЗО "Володарка", извещает TUT.by, ссылаясь на информацию, полученную от её отца Александра Колесникова.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - уточнил Колесников.

Ранее "Еврорадио" сообщало об обыске в квартире оппозиционерки.

Колесникову потеряли несколько дней назад: неизвестные в штатском и масках задержали её в центре Минска, после чего она перестала выходить на связть.

Ранее сегодня аналогичная участь постигла последнего члена совета - Максима Знака.

Координационный совет оппозиции Белоруссии появился на фоне протестов против объявленных результатов выборов президента страны. Согласно им, победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом около 80%, однако граждане считают выборы сфальсифицированными и считают победившей другую кандидатку – Светлану Тихановскую.

Позднее СК Белоруссии возбудил уголовное дело о незаконности совета.