Активисты жалуются на захват парковки строителями в Московском районе

Подрядчик, занятый строительством нового жилья на Среднерогатской улице, 9 сентября организовал захват парковки под свои цели, сообщают активисты из паблика "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее". Отмечается, что, несмотря на присутствие полиции, работам никто не препятствует.

Территория возле дома 11 уже не первый день является предметом для споров: жители продолжительное время судятся с застройщиком, ООО "Петра-8", и суд запретил вести какие-либо строительные работы на участке до вынесения решения. Следующее слушание назначено на 15 сентября.

"Не раз застройщик пытался силой захватить территорию, жителям удавалось её отстоять, но сегодня, 9 сентября, не справляется даже полиция – застройщик пригнал технику и десятки рабочих, хотя ранее утверждал, что действует сугубо в правовом поле", - говорится в сообществе.

Новостройка входит в состав комлекса "Триумф Парк" и позиционируется как жилье комфорт-класса.

Фото: Средняя Рогатка сделаем жизнь комфортнее / ВКонтакте