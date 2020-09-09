К юристу защитников Шиеса пытались проникнуть с обыском: после она обнаружила залитую клеем дверь

В офис к юристу Оксане Владыке, представляющей интересы защитников Шиеса, пытались попасть правоохранители: поводом стало её членство в штабе незарегистрированного кандидата в губернаторы Архангельской области Олега Мандрыкина, рассказала она сама в беседе с "МБХ медиа".

"Внимание ко мне повышенное в связи с тем, что [началась] новая кампания „Народный губернатор". И я была его доверенным лицом в избирательной комиссии - каждый кандидат имеет право назначить одного члена избирательной комиссии с совещательным голосом. Я была этим человеком, потом я защищала его в судах. Поэтому ко мне внимание повышенное. Я не люблю „Единую Россию", а она меня не любит. У нас с ней взаимность", - поделилась Владыка.

По информации "Новой газеты", в офис к юристу пытался попасть замначальника отдела общественного порядка городского УМВД майор Огорелков. Он стремился проникнуть в помещение, утверждая, что ему якобы "поступила информация, что здесь печатают экстремистскую литературу". При этом постановления на обыск или санкции суда у правоохранителя с собой не имелось. После визита полицейского Владыка обнаружила, что замочная скважина на двери офиса залита суперклеем.