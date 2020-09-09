18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:56

Смольный поддерживает эксперимент по повышению качества и безопасности молочной продукции

фото ЗакС политика Смольный поддерживает эксперимент по повышению качества и безопасности молочной продукции

Видеоконференция под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова, посвященная повышению качества продуктов питания в России, прошла с участием петербургского губернатора Александра Беглова, передает пресс-служба Смольного. На ней преимущественно обсуждался новый эксперимент, предусматривающий специальную маркировку молочной продукции, которая призвана обезопасить потребителей: ее организуют таким образом, что становится возможным мониторить каждую стадию производства и транспортировки того или иного продукта. От Петербурга в эксперименте участвует завод "Пискаревский", а всего в него вовлечены 310 производителей и более четырех тысяч магазинов.

"Электронные сертификаты упрощают проверку качества продуктов, помогают бороться с фальсификатами. Сокращаются объемы незаконного оборота промышленной продукции. Это также влияет на собираемость налогов и таможенных пошлин. На рынке создается здоровая конкурентная среда", - оценил идею Беглов.

Как считает губернатор, следует как можно скорее и теснее скоординировать функционирование государственной системы мониторинга за оборотом товаров с такой же системой в области ветеринарии.

Эксперимент проводится в рамках стратегии повышения качества продуктов до 2030 года, принятой кабинетом министров четыре года назад.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма"

20:42 По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

20:26 В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

19:20 КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

18:59 Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

18:39 Комитет по развитию туризма запросил дополнительный 1 млрд из бюджета Петербурга

18:35 В Красногвардейском районе пустырь превратили в ледовый каток

18:27 СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

18:22 Комтранс Петербурга склоняется к увеличению стоимости проезда в метро до 62 рублей

17:59 "Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

17:48 Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

17:29 ОНК: Ефремов считает, что адвокат его подставил

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru