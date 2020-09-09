В Смольном пообещали пересмотреть отказы в выплатах переболевшим COVID-19 медикам

Сегодня в комитете по соцполитике прошло совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы, связанные с выплатами медикам Городской станции скорой помощи, переболевшим коронавирусной инфекцией.

В заседании участвовали представители комитета по здравоохранению, медицинских организаций города, аппарата петербургского омбудсмена, юристы и депутат ЗакСа Борис Вишневский.

"По итогам встречи принято решение о повторном рассмотрении документов, по которым ранее были приняты решения об отказе в предоставлении выплат, с целью исключения неоднозначного толкования норм действующих правовых актов", - отчитались в Смольном.

На сегодняшний день потерпевшими признаны 6835 медиков, 35 из которых скончались. Сумма уже оформленных выплат превышает 1,7 млрд рублей - в отношении 5826 пострадавших медработников и 22 погибших.

Конкретно Городской станции скоро помощи было перечислено почти 94 млн рублей для 303 пострадавших и 3 умерших медиков. Отказали в выплатах 55 гражданам.

"Резюме: все 116 отказов медикам в выплатах (из них 55 отказов "Скорой") будут пересмотрены. Параллельно будут готовить изменения в нормативные акты – на будущее", - отчитался по завершении заседания Вишневский.

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