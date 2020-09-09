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16:59

Мариинскую больницу закрыли из-за вспышки коронавируса

фото ЗакС политика Мариинскую больницу закрыли из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции привела к тому, Роспотребнадзор на время закрыл Мариинскую больницу, передает портал MR7. По сведениям издания, в медучреждении находятся порядка 250 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Причем около трети из них подхватили заразу непосредственно в больнице.

Отделение для коронавирусных больных, рассчитанное на 80 единовременно лечащихся больных, переполнено, и в нем обслуживают свыше ста людей.

Плановый прием больных Мариинская больница возобновила с 25 июля, предыдущие месяцы пандемии она принимала только коронавирусных пациентов.

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