Комтранс Петербурга склоняется к увеличению стоимости проезда в метро до 62 рублей

Петербургский комитет по транспорту рассматривает три модели тарифа на проезд в общественном транспорте в 2021 году: "агрессивную", "реальную" и с сохранением нынешнего уровня. Об этом 9 сентября было объявлено в ходе "нулевых чтений" бюджета на 2021 год, сообщили ЗАКС.Ру участвовавшие в них депутаты.

- Их реалистическая сторона соответствует тому, что будет 55 рублей в наземном транспорте и 62 в метро, - рассказал парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский.

По словам члена фракции КПРФ Ирины Ивановой, председатель Комтранса Кирилл Поляков заявил, что в случае сохранения действующих тарифов комитету потребуется 2,8 млрд рублей субсидии из бюджета. Коммунистка отметила, что в ходе "нулевых чтений" были озвучены дополнительные потребности Комтранса с учетом новых, повышенных цен на проезд в общественном транспорте.

- Они говорят, что считали свои доппотребности с учетом увеличения тарифов, - сообщила Иванова. - Если взять пассажиропоток за минусом 10% от 2019 года и если учесть, что проезд на наземном транспорте будет стоить 55 рублей, а в метро 62, то в таком случае доппотребность будет именно такой. Если тариф не будет повышаться, то дополнительная потребность станет больше на 2,8 млрд рублей.

Комитет попросил выделить ему дополнительные 14,7 млрд рублей на 2021 год. Базовый объем его бюджета составил порядка 52 млрд.

Напомним, совещания по планированию бюджета Петербурга на 2021 год прошли в городском Заксобрании со 2 по 9 сентября. В ходе них руководители исполнительных органов власти озвучили свои доппотребности в финансировании. Руководство городского парламента закрыло "нулевые чтения" от журналистов под предлогом распространения коронавирусной инфекции.

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