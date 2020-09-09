Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

В течение августа средний чек в продовольственных магазинах Петербурга вышел дороже московского на 12,8%, передаетт ТАСС со ссылкой на специализированную компанию "Такском", анализирующую фискальные данные и проанализировавшую за отчетный период свыше 22 млрд кассовых чеков в сетевых супермаркетах на территории десяти главных российских мегаполисов.

"В августе текущего года средний чек в магазинах Петербурга выше на 12,76% чем в Москве: 619 против 540 рублей. В прошлом году разница между двумя столицами была меньше: 566 рублей в Питере против 530 рублей в Москве (6,79%)", - гласит цитата из исследования.

Помимо Петербурга, выше московского среднего чека за продукты оказалась потребительская корзина среднего нижегородца и омича (550 и 543 рубля соответственно). Самый "дешевый" в этом смысле крупный город - Челябинск (325 рублей).