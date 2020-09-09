18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:42

По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

фото ЗакС политика По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

Близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин снова высказался об отравлении боевым химическим веществом класса "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, выздоровевший политик обратит свою возможную месть в адрес своих же соратниц.

"Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернется и даст вам по жопе. А затем устроит "чистку рядов партии" и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: "Какого хрена вы меня отравили?", - процитировала пресс-служба компании "Конкорд" новейший комментарий по теме возглавляющего ее Пригожина.

Отметим, что на прошлой неделе на лечение оппонента бизнесмен перечислил один миллион рублей, объяснив свою активность тем, что "он мне денег должен". В нынешнем году ему удалось отсудить у ФБК и отдельных его представителей 88 млн рублей - сумму, которую организация даже и не собирается собирать и выплачивать.

Ранее лояльные к власти общественные фигуры высказывали самые экзотические версии отравления. Так, главред RT Маргарита Симоньян, поначалу считавшая, что Навальный диабетик и просто вовремя не съел "рафаэлку".

Сторонники Алексея Навального уверены, что оппозиционера хотели отравить. Уголовное дело по факту отравления, которое так и не возбудили, 9 сентября попросили завести шесть депутатов петербургского парламента.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

13:25 "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

11:40 В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

8 сентября, 14:01 На новосибирский штаб Навального совершено нападение: несколько активистов попали в больницу

8 сентября, 13:27 В ООН призвали Россию провести беспристрастное расследование отравления Навального

7 сентября, 20:21 Пригожин снова перевел Навальному миллион рублей: теперь - на лечение

7 сентября, 17:36 Шульман считает, что высказывания РФ об отравлении Навального звучат дико

7 сентября, 16:14 Навальный выходит из искусственной комы

7 сентября, 11:53 МИД Польши опроверг заявления о "перехваченном" Беларусью разговоре с Германией о Навальном

7 сентября, 9:57 Полиция готова проверить версию немецких врачей об отравлении Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма"

20:42 По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

20:26 В Минске снова силой разогнали протестную демонстрацию

19:53 ФРГ передала анализы Навального Организации по запрещению химического оружия

19:20 КПРФ призвала не голосовать досрочно на ближайших региональных выборах

18:59 Средний продуктовый чек в Петербурге обогнал московский

18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

18:39 Комитет по развитию туризма запросил дополнительный 1 млрд из бюджета Петербурга

18:35 В Красногвардейском районе пустырь превратили в ледовый каток

18:27 СК Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы в рамках дела о призывах к захвату власти

18:22 Комтранс Петербурга склоняется к увеличению стоимости проезда в метро до 62 рублей

17:59 "Яблочники" борются с трехдневным голосованием через суд

17:48 Поддерживавший Шиес экоактивист задержан за акцию с манекенами-"единороссами"

17:29 ОНК: Ефремов считает, что адвокат его подставил

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru