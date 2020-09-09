По мнению Пригожина, Навальный заподозрит в отравлении своих же сторонников

Близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин снова высказался об отравлении боевым химическим веществом класса "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, выздоровевший политик обратит свою возможную месть в адрес своих же соратниц.

"Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернется и даст вам по жопе. А затем устроит "чистку рядов партии" и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: "Какого хрена вы меня отравили?", - процитировала пресс-служба компании "Конкорд" новейший комментарий по теме возглавляющего ее Пригожина.

Отметим, что на прошлой неделе на лечение оппонента бизнесмен перечислил один миллион рублей, объяснив свою активность тем, что "он мне денег должен". В нынешнем году ему удалось отсудить у ФБК и отдельных его представителей 88 млн рублей - сумму, которую организация даже и не собирается собирать и выплачивать.

Ранее лояльные к власти общественные фигуры высказывали самые экзотические версии отравления. Так, главред RT Маргарита Симоньян, поначалу считавшая, что Навальный диабетик и просто вовремя не съел "рафаэлку".

Сторонники Алексея Навального уверены, что оппозиционера хотели отравить. Уголовное дело по факту отравления, которое так и не возбудили, 9 сентября попросили завести шесть депутатов петербургского парламента.