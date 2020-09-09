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20:58

Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма"

фото ЗакС политика Росимущество подтвердило перестановку в руководстве "Ленфильма"

Перестановка на посту директора киностудии "Ленфильм" получила свое подтверждение. Это следует из официального письма, отправленного пресс-службой Росимущества в редакцию "Фонтанки".

"Росимуществом издано распоряжение от 08.09.2020 № 363-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", которым полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Юрченко И.Ю. прекращены, а генеральным директором общества избран Щербаков Ф.Н.", - гласит текст документа.

Пресс-служба указывает, что первопричиной принятого кадрового решения о назначении гендиректором Федором Щербаковым стало ходатайство Минкульта. На своему посту Инесса Юрченко продержалась немногим более полугода.

В последние несколько лет киностудия переживает финансовый кризис, имея долги перед ВТБ и банком "Райффайзен" на сумму около 2 млрд рублей. Год назад ФНС заблокировала четыре счета "Ленфильма".

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