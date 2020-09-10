The Insider: Навальный полностью пришел в себя и помнит все события перед комой

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание и даже вспомнил детали событий, произошедших с ним перед тем, как он впал в коме - вплоть до посещения туалета в самолете, где он и отключился, информирует The Insider.

Источники издания сообщили также, что из-за того, что память политика восстановилась, в берлинской клинике "Шарите" усилили охрану.

Также The Insider передает, что к Навальному стали пускать посетителей - до этого к нему в палату могли попасть только врачи и жена.

По мнению немецких медиков, физически оппозиционер сможет восстановиться на 90%, а психически он уже дееспособен.

Напомним, 8 сентября врачи известили, что вывели Навального из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ.